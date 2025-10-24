Previous
by natalytry
Утром машинками поменялись - Серого сегодня в ремонт повезу. Вкусный завтрак, и разбирала-раскладывала вещи. Ищу всему место, прям заметно стало лучше. К 9 отвезла Серого на Круговую в сервис. Рулить им кайф - такой большой и высокий!!! И отлично обратно прогулялась! Правда, по промзоне, но все равно в удовольствие. Продолжила домашние дела. Вова в школу не пошел - не оч чувствует себя. Вечером снова «радостные вести» из школы… два часа диалогов и психологических разборов с Вовой. Ох и «счастье»… приехал любимый на моей машинке (помыл и заправил!!! Ну какой чудесный…). Поболтали. Купаться и отдыхать. А еще с Катей удаленно поработали
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
