Photo 2084
Прочитали: сегодня «День укутывания в плед»…
…и меня тут же закатали как шаурму)))
Сегодня просто чудо чилльный день… весь день валялись, бездельничали, смотрели фильмы. Играли с кошкой, спали… боже, какой кайф. Вечером доехала до Кати, чуток поработали
26th October 2025
26th Oct 25
Nata
@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
