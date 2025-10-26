Previous
Прочитали: сегодня «День укутывания в плед»… by natalytry
Photo 2084

Прочитали: сегодня «День укутывания в плед»…

…и меня тут же закатали как шаурму)))

Сегодня просто чудо чилльный день… весь день валялись, бездельничали, смотрели фильмы. Играли с кошкой, спали… боже, какой кайф. Вечером доехала до Кати, чуток поработали
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
