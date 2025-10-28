Previous
Next
by natalytry
Photo 2081

Поспала, наверное, часа три не больше. Милый позвонил – эвакуатор скоро приедет для Кракена, поэтому я пошла собираться, маникюр сделала. Заехал за мной, доехали до автосервиса, белого оставили. Домой, я приготовила обед, мальчик мой любимый прикрепил в ванной большой классный полотенцесушитель. И прекрасный день безделия: валяться, обниматься, вкусно кушать, смотреть сериал. Чудо день! А вечером поехала забрала посылку, и экспромт; за Катей, и мы поехали прокатиться, прогулялись по набережной, а потом вышли на Красную. Чудесная прогулка! Чудесная жизнь!!!
28th October 2025 28th Oct 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
570% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact