Поспала, наверное, часа три не больше. Милый позвонил – эвакуатор скоро приедет для Кракена, поэтому я пошла собираться, маникюр сделала. Заехал за мной, доехали до автосервиса, белого оставили. Домой, я приготовила обед, мальчик мой любимый прикрепил в ванной большой классный полотенцесушитель. И прекрасный день безделия: валяться, обниматься, вкусно кушать, смотреть сериал. Чудо день! А вечером поехала забрала посылку, и экспромт; за Катей, и мы поехали прокатиться, прогулялись по набережной, а потом вышли на Красную. Чудесная прогулка! Чудесная жизнь!!!