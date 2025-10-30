Previous
by natalytry
Прекрасное душевное утро, с удаленным общением с подругам. По магазинам: продуктов куча, кошке второй лоток, хоз товары. Вову записала на МК по авиамоделированию. Скатала в центр, сдала 2 пакета вещей б/у. Освобождаю место для чего-то чудесного и нового в своей жизни! Устроила супер экспресс прогулку в центре, осень такая красивая! Приехала домой, разобрала все пакеты. Приготовила ужин, накрыла на стол. Приехала Алёнка, накормила её, винишком угостила. Чудесно пообщались, посплетничали немножко. И неожиданное: расстелили ковёр в зале! Там и милый приехал, скатали до Алёны за телефоном для кума. Домой, отдых. Перед сном с музыкой в наушниках - уборка.
30th October 2025 30th Oct 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
