Сегодня уснула только в пять, проснулась в восемь. Поняла, почему такая ночь была, сделала выводы. Сгоняла в ВБ – топики под Боди не подходят. В Кинг фит на аквааэробику, потом банька, душ, уложить волосы, до дома. Покушала и уснула, часа на полтора - кааайф!!!! Пешком до СДЭКа, карточку т-банка забрать. В озоне игрушки для Мисы - вот она игралась с ними весело))) приехал любимый, наобнимались, накормила, уехал. Сегодня Велесова Ночь, я зачистку еще заранее сделала, а сегодня палас с содой-солью пылесосила. И со свечой прошла по квартире - сжигаем старое, освобождаем место для нового!