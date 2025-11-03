Кошь помогает

Подъём в пять, состояние разбитое. Долго приходила в себя, потом начала работать. Сделала видео с нашей вчерашней поездки в баню, доработала его. Фото с фотоаппарата для Оли травницы обработала. Видео для Оли сделала, отправила ей. Самочувствие немного выровнялась, но сил очень мало, ресурса очень мало. Вся душа болит, мучается. Пыталась днём поспать, но не получается. Пошла на прогулку. Дошла аж до кладбища. Позвонил милый, приехал, забрал меня. Мои тараканы устроили бунт, непросто. Утешил и успокоил как смог. Накормил эклерами, наобнимал. Чуть отпустило. Вечером хотела обработать фотки с субботней съемки юбилея, но техника мудрит. Пыталась спать лечь пораньше – и тоже не получается. Да что ж такое