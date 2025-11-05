Previous
Next
by natalytry
Photo 2119

Утром домашние дела. Днём прогулка по району, какая классная погода! Как мне нравится такой ноябрь! Любаня присылает видео с Алтая, у них идёт снег… ужас. Обожаю Кубань😍
Вечером снова домашние дела, и чилл по мультик.
5th November 2025 5th Nov 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
598% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact