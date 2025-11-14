Previous
by natalytry
Приехала домой, приготовила завтрак. И сегодня день гнездования. На улице сыро и пасмурно, а я навожу порядки в шкафах, переделываю системы хранения, что-то выбрасываю, что-то докупаю, что-то подписываю и улучшаю. Съездила купила обувницу в прихожую с местом для сидения. Записалась на собеседование в магазин интересных товаров. Собрала обувницу. Клево!! Приехал сын, поужинали, он к папе не поехал - завтра. Продолжала домашние дела делать. Попытка посмотреть «Снайпер» по рекомендации от милого не удалась - инет зависает. Вечерний перекус, душ, выкл.
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
