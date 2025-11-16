Previous
Орлиная полка by natalytry
Photo 2130

Орлиная полка

Сегодня была супер поездка на Орлиную полку с Катей и туристами. Водил нас Артур. И это было чудесно! Отличная компании, шикарное настроение, прекрасные виды. Много снимала и много общалась.
16th November 2025 16th Nov 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
