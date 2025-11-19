Previous
Мои шерстяные лапочки by natalytry
Photo 2133

Занималась домашними делами.
Ходил на прогулку прогулку по району.
Память телефона забита фотками и видео моих принцесс.
Вечером прогулялась по Красной. Начали там устанавливать красивые новогодние инсталляцию
Жизнь прекрасна😍
19th November 2025

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
