Фантастический супер день! Со мной сегодня никто не захотел поехать в путешествие, поэтому я поехала сама, одна! И это было чудесное решение! Я взяла с собой термос с кофе, всяких вкусняшек, нарядилась, в машину, и вперёд! Останавливалась где хотела, делала что хотела, слушала ту музыку что хотела – идеально просто! Заехала в храмовый комплекс Святая ручка. Там чудесно погуляла по красивой территории, смотрела на животных из мини-зоопарка, набрала водички из источника. Сняла видео для Кати. И помчалась дальше! В Новороссийск! Там шикарно: солнце, тепло, прогулка по центральной набережной, скульптура «Исход» – которая за душу взяла, до слез. Дошла до храма Петра и Февронии. И в обратный путь, по платнику. А вечером встреча с любимым, Ябл-шосс. Очень вкусно покушали в кафе, и потом шикарно проведённое время вместе