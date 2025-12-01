Previous
Next
by natalytry
Photo 2096

Утром рано встала, все домашние дела переделала. Приготовила с собой покушать. И вышла на магазин на Красных Партизан. Все новое, изучала ассортимент, разбиралась с техническими разными вопросами. Хороший день, есть продажи.
1st December 2025 1st Dec 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
575% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact