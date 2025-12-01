Sign up
Photo 2096
Утром рано встала, все домашние дела переделала. Приготовила с собой покушать. И вышла на магазин на Красных Партизан. Все новое, изучала ассортимент, разбиралась с техническими разными вопросами. Хороший день, есть продажи.
1st December 2025
1st Dec 25
Nata
@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
2101
photos
10
followers
8
following
365
iPhone 13
1st December 2025 9:10am
