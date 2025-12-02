Хтонь за окном

Спала сегодня чуть лучше, Мису завернуло, она в охоту вошла. Мне немножко помогли беруши, чтобы выспаться. Записала ее на стерилизацию. Утром приехал любимый, поговорили. Но как-то осадочек остался. Он поехал на медосмотр. А я сделала домашние дела и поехала за Вовой. Забрала с вокзала, пересеклись с Женей, он довез Вову до дома, я на работу. Они дали капли-успокоин кошке. Милый приехал ко мне, привёз вкусный тортик и афобазол. Малышка лисичка в машину на руль.

Сегодня был обучающий созвон с производителем. Ближе к вечеру обучающий созвон с Кариной. Информации много, устала.

Вован в школе опять исполняет, как же я устала от этого.