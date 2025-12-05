Сегодня был супер день!!!

Прям я прочувствовала, что такое выходные, после рабочих дней))))))

Во-первых, сын меня вчера в спальне закрыл, чтобы кошки не заходили, и я впервые за пять дней наконец-то выспалась!!! Проснулась отдохнувшая и счастливая, и пошла печь блины в благодарность))))

Потом поехала в салон красоты на стрижку. И милый туда же приехал)))) обстригли волос многовато, ну хотя бы длину выровняли. Приехали с ним домой, взяли Мису и отвезли к ветеринару.

Я приготовила котлетки, а любимый починил мою дверь и дверь в Вовину комнату – теперь они хорошо закрываются!! Ура!!!

Забрали кошку после операции. Пообедали, повалялись немного. Потом отвезли и проводили сына на вокзал. Дома отдых, кайфовое безделие, вкусности под кино. Супер день