Купили машину Диме

Утром рано вернулась, доспала ещё немного. Поделала домашние дела, собралась, до Димы. Чуток навела там порядки. На такси и в автосалон. Потратили в итоге весь день. Тест драйвы, кредитные бюрократические моменты. Вечером, пока я ещё была в автосалоне, приехал любимый! Очень порадовал! Привёз мне сух паек🤭 наобнимались, и он уехал. А потом по пути домой в него въехала машинка, теперь будет менять бампер…

Но! Мой сильный мальчик, вообще не расстроился! Обожать!

При выезде из автосалона, уже после покупки, машина затроила. Оказалось та же сама проблема, что и у меня при покупке – залили клапана при предпродажной подготовке. Тут же вернулись, просушили, и радостно поехали! На заправку, полный бак. Поставить машину во двор, а я домой. Чуть-чуть кино, и отдых…

