by natalytry
Photo 2138

Утром распаковали вкусный подгончик! Кое-что попробовали, кое-что понравилось. Я собралась и на работу. Сегодня на ЯП, и мало продаж. Грустно((( Вова вечером на такси уехал до вокзала, оттуда в станицу.
19th December 2025 19th Dec 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
