Photo 2138
Утром распаковали вкусный подгончик! Кое-что попробовали, кое-что понравилось. Я собралась и на работу. Сегодня на ЯП, и мало продаж. Грустно((( Вова вечером на такси уехал до вокзала, оттуда в станицу.
19th December 2025
19th Dec 25
0
0
Nata
@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
2139
photos
10
followers
8
following
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
Views
1
Album
365
Camera
iPhone 13
Taken
19th December 2025 8:57am
