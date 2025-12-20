Туманная прогулка

Утром сделала домашние дела быстренько. Вова в станице, много свободного времени. Поэтому пошла на прогулку по району! С Лю на телефоне. Настроение огонь, самочувствие огонь! Пришла домой, надела наушники, навожу порядки. Знаю, что я дома одна. Голову поворачиваю – а в зале на диване милый сидит🤣🤣🤣🤣 вот я знатно офигела)))) так одновременно испугалась и обрадовалась, что аж голова закружилась🤣🤣🤣 умеет человек ходить бесшумно, профессия обязывает. На хохота лась, кофе напоила, собралась и на работу. Милого попросила съездить купить воды. А потом он приехал ко мне на работку! Чудесно провели время😍😍 пообщались, обсудили дела, я позвонила мастерам по натяжным потолкам, завтра приедут на замеры. Сходили во вкусную пекарню, накормил меня. Потом поехал на работку, сегодня в наряд. У меня был один обучающийсозвон с Кариной. По продажам средне. Вечером заехала за Машей, до Табриса, там купили кофе, и пошли гулять по дендрарию. И до студгородка сельхоза. Чудесно посплетничали, завезла её домой, домой, душ и отдых