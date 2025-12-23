Previous
Фото в отражении нового классного шкафа by natalytry
Кошки очень рано разбудили. Хотела ещё поваляться, но не получилось. Смотрю – машина любимого стоит под окнами. Жду, не идёт. Ждала-ждала, надоело. Пошла умываться. Приходит моё милое счастье. И говорит: пойдём что покажу, бери ключи от машины. Спустились. Завела. Включила фары и обалдела: пока я утром валялась, он мне поставил новые лампочки, офигенные, яркие!! Ура!!!!! Боже, ну что за волшебник 🥹Потом кофе попили, кошку к ветеринару свозили - сняли швы после операции. Красивого серого с обновлёнными бампером помыли тщательно на Мойке самообслуживания. И помчали за шкафом! Белым обалденным шкафом-купе с зеркалами!!! там неожиданно встретили, коллегу Кости с автосервиса. Забрали шкаф, привезли. Соседские парнишки дотащили. Котик собрал его… такой умничка!!!! Вечером я наполнила вещами своими. Нравааааавится!!!
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
