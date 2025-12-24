Не успела нарядить ёлку, а они её уже разбирают, козы пушистые

Встала в 4 утра, дел много сегодня! Наушники, аудиокнига и вперёд: разбирала вещи, раскладывала в новом шкафу, часам к 10 навела порядки… А потом начала разбирать две спальни, выносить из них мебель и вещи: ведь сегодня натягивают потолки! Сходили с Вовой нашли картон для поделки для школы. Забрала кучу всего с вб. И ёлку!!! потом приехал мастер по установке потолков. Помог часть вещей вынести тяжелых. И за четыре часа сделал красоту в наших спальнях!!! Пока он устанавливал, я собрала и нарядила ёлку. Приготовила блинчиков, навела порядки дома. И все это под мурчащий сериал «Первокурсницы». Такой милый и смешной.

Потом съездила в школу, по Вове. Как же я от этого устала…

Приехала никакая, легла пораньше. Потом меня разбудили звонком. Кое-как уснула… завтра будем воевать.