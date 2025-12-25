Утреннее нахохлившееся

Утром экспресс уборка. Потом доехать до Димы, загнать ему машину в сервис Империя. Продала вешалку на Авито. Собралась и на работу! Сегодня был один покупатель. И один созвон с Кариной. Весь день разбирала привоз товара, и расклеивала новые ценники. А вечером очередной трындец: снова исполнения от сына, теперь уже педагог залезла в их с друзьями переписку. Это пзц. Вызывают снова в школу. Позвонила Андрею, сказала что завтра едет уже он сам. Перед сном еще добили: звонки от дяди Мелиссы, которому тоже переписку скинули. У меня прям истерика. А еще приезжал любимый, оч хорошо поговорил с Вовой, которого я вызвала и забрала у него телефон. Завтра милый сыну привезет 3310.