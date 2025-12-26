Кошки уже елочку потрепали

Утром любимый заехал тихонечко, оставил нам 3310 Nokia. Я приготовила завтрак, пыталась разобраться с этим телефончиком. Есть нюансы в использовании, не получилось наладить его нормальную работу. Поэтому Вова сегодня будет сидеть дома без связи. Дома холодная война.

Все утро пыталась созвониться с БМ, в ответ тишина. В итоге в 11, когда была назначена комиссия, он не приехал. Мне позвонила педагог. И я приняла решение забрать документы из этой школы. Всё, хватит, надоело.

Нервный тревожный день. По продажам очень очень слабо. Если даже перед новым годом план не делается, то что будет в январе, например…

Думаю.

Получила супер поддержку от близких по поводу Вовы. Ключевая фраза: тебе с тем ребёнком жить всю жизнь. Поэтому портить жизнь из-за школы мы ему не будем.

Упаковала красиво подарки на Новый год для Алёны и Вовы. Для милого подарки ещё не приехали, ждём. Съездила быстро до дома, Вован без телефона и ноута. Но зато есть тв и домашний интернет, поэтому кайфует.

Вечером выпал первый снег в этом году, это было так красиво…