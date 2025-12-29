На берегу Кубани

Сегодня много дел! Утром приготовила вкуснейший сырники, так вкусно! Потом позвонила записалась в шиномонтажку, поехала переобувать новую резину. Там поболтала с Ваней, и пошла гулять. Дошла до Кубани, стояла, смотрела… хорошо…

До дома, купила вкусняшек, пообедали и выключилась. Наводила порядки. Потом пошла пешком до бутика: там чудесная водолазка хаки, комбинезон чёрный клевый, шарфик. Потом приехала Алёна, и я быстро до дома. Поехали к ней, выгуляли её собак, ветер у них на районе очень сильный. Потом взяли винишко и ко мне. Сделала вкусный глинтвейн. Составили меню на новый год. Алёну проводила, с сыном посмотрели мультик, спать.