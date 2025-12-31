Всё в мыле с утра)))) завтрак приготовить, себя в порядок привести, быстро красный маникюр, темно-красный педикюр, наряд на новый год собрать, посуду собрать, дома быстро уборку, стирку)))) Еще заехала часть продуктов закупила. Вову отправила к отцу. Стандартный новогодний кипиш))) в магазине еще и очередь, естественно. На работе более-менее активно. Сходила для Маши купила всякого вкусненького полезного, а то она мне подарок приготовила, а я нет. Исправила ситуацию! Алёна сегодня дома, она главная по тарелочкам, готовит там, такая молодец. В 19:30 закрылись, я быстро до Маши, обменялись ключами от работы, обменялись подарками, довезла её до дома. Вот она сюрприз устроила, с работы всякое клевое)))) потом быстро до Алёны, пакеты все упаковать, вниз в машину спустить. И в путь! Пока ехали до мальчишек, в их районе снег… и это так красиво!!!! милый нас встретил, все пакеты донесли. Мы быстро переоделись в красивое, музыку включили, на стол накрыли! Очень вкусно покушали, в 12 поздравились! Вскрыли подарки, я в шоке: милый подарил мне золотой браслет и шикарное ожерелье. А я вообще подарки не ждала🥹🥹🥹 итак балует меня ежедневно… боже, что за волшебник?!!?!? Спасибо…

Потом до полтретьего мы с ним играли в монополию, я даже победила)))) оказывается, это очень интересная игра!!!

Легли в полчетвертого.

Это был идеальный новый год для меня: с любимым человеком, с классными подарками, с хорошими друзьями рядом, с шикарным настроением!!