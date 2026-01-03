Такое какое-то чудесное утро… встала, завтрак приготовила, гарнир на работку приготовила. Немного убралась, и пошла на прогулку. Посмотрела на 63-ю школу. Сегодня потеплело, так здорово! И всю неделю будут плюсовые температуры. Отлично прогулялась, подхожу к дому – а мне навстречу милый выходит! Уррраа!!! Попили кофе, пообнимались, я быстро собралась, и он в наряд, а я на работу. Сегодня я на Чекистов. Как-то очень долго разбиралась с техническими моментами, таблицами и т.д. Продажи ни о чем. Созвон обучающий не получился - телефон перегрелся и отказал трудиться. Вечером завезла перемещение коробки товара на КП, забрала Машу с работы, забросила её до дома. Потом за Аленой, и в Ленту!!! там ей выбрали на день рождения клевую сковородку. Домой, душ с кайфом, выкл