Третья рыжесть осталась за кадром

С утра проснулась в шикарным настроении. Навела порядки дома, стирки, приготовила вкуснейший куриный супчик с домашней лапшой. Измерила коридор для покупки обоев. На работе сегодня тишина, два клиента. Болтали с Аленой, обсуждали интерьерные моменты.

На Генерала вчерашний покупатель принёс букетик, очень приятно))) быстро скатала, забрала.

И вечером я приняла решение, что завтра надо ехать в свой выходной день на море! Написала Лене из Динской, все согласовали, ура! Завтра едем с ней и её дочкой Дашей на морюшко. Вечером приехал любимый, с цветами…. Боже, мой волшебник, как же я тебя люблю… Я закрыла магазин, доехала до Маши, подарила ей букетик от покупателя, она счастливая))) пообщались-посмеялись, и её довезла до дома. Потом до Катюши, оставила у неё на хранение колеса, а то завтра ехать на море, а у меня машина полная. Тоже немножко пообщались, в ближайшее время надо будет встретиться обязательно. Довольная домой…