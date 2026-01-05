Поехала на мооооре

Супер день!

Утром с Леной списались, а ей погода не нравится, она не хочет ехать. Я ещё долго думала-сомневалась, но потом меня милый поддержал, и я собралась и поехала! С собой термос кофе, конфетки бутерброды. Просто импровизация, сворачивать туда куда хочу, заезжать туда куда потянуло. Рандомно поехала в Голубицкую, на Азовское море. Ехала через Славянск, с огромным кайфом заехала в нашу любимую пельменную на вокзале🤣 как же всё-таки здесь вкусно кормят. Взяла ещё две порции с собой, и вперёд!

Увидела интересное место, Долин лотосов. Свернула, спустилось, а там