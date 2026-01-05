Previous
Next
Поехала на мооооре by natalytry
Photo 2165

Поехала на мооооре

Супер день!
Утром с Леной списались, а ей погода не нравится, она не хочет ехать. Я ещё долго думала-сомневалась, но потом меня милый поддержал, и я собралась и поехала! С собой термос кофе, конфетки бутерброды. Просто импровизация, сворачивать туда куда хочу, заезжать туда куда потянуло. Рандомно поехала в Голубицкую, на Азовское море. Ехала через Славянск, с огромным кайфом заехала в нашу любимую пельменную на вокзале🤣 как же всё-таки здесь вкусно кормят. Взяла ещё две порции с собой, и вперёд!
Увидела интересное место, Долин лотосов. Свернула, спустилось, а там
5th January 2026 5th Jan 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
595% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact