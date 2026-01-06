Сегодня чудесный день, просто прекрасный! С утра приехал любимый, побыли вместе. Потом планировалась совместная поездка в Леруа, но где-то оказалась уже на подъезде Люба, поэтому отбой!! Сгоняла в ВБ, плюс докупила всякое по продуктам. Навела порядки. Потом приехали мои супер-сумасшедшие люди с Алтая!! на машине. В душ всех по очереди отправила, потом накормила вкусным куриным супчиком с домашним хлебушком и сухариками. Варя наигралась с кошками, все безумно счастливы))) сделали с Варей браслетик. Я ребят напоила кофе и проводила далее. Теперь они полетели до Новороссийска до сестры Васи. А я дома… так кайфово расслабилась, не хотелось никуда бежать, настроение огонь, самочувствие огонь! Валялась смотрела сериал «Первокурсницы». А потом приехал любимый… поужинали, играли в монополию, очень душевно, очень весело, и столько счастья… спать легли очень поздно, встали очень рано… кошки ночью, кстати, разбили вазу с цветами. Милый встал, все убрал… ну что за чудо человек 🥹