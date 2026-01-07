Три кошочки играются

Утром уборка-уборка!! Потом на работу. Первый покупатель пришёл - и прям сразу порадовал меня! Вот так работать - мне нравится ещё больше. Днём два обучающих созвона с Оксаной. А ещё сегодня обалденная погода, очень тепло. Я с таким удовольствием наводила порядки в машине, даже пропылесосила))) классный я пылесос купила на ВБ, нравится! После работы забрала Машу, мы поехали ко мне посидеть. Вкусненькая пили, много ржали, сплетничали, обсуждали мужчин, ремонты, косметологов… чудесный женский такой вечер)))