Previous
Next
Три кошочки играются by natalytry
Photo 2165

Три кошочки играются

Утром уборка-уборка!! Потом на работу. Первый покупатель пришёл - и прям сразу порадовал меня! Вот так работать - мне нравится ещё больше. Днём два обучающих созвона с Оксаной. А ещё сегодня обалденная погода, очень тепло. Я с таким удовольствием наводила порядки в машине, даже пропылесосила))) классный я пылесос купила на ВБ, нравится! После работы забрала Машу, мы поехали ко мне посидеть. Вкусненькая пили, много ржали, сплетничали, обсуждали мужчин, ремонты, косметологов… чудесный женский такой вечер)))
7th January 2026 7th Jan 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
593% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact