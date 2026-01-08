Хороший рабочий день сегодня. Успевала и работать, и ворвалась в создание мини видеоотчетов о моих поездках к морю и в Астрахань. Выставила парочку в статус, получила приятную обратную связь.

Вечером на работе почти не работал инет, и пришлось один заказ везти доставкой самостоятельно. Хорошо, что совсем рядом, по пути. После работы заехала, отдала. И думаю: а чего ехать домой? Сыночка ещё нету, можно не торопиться. И поехала прокатиться до Красной. Хотела скорости, но почему-то собрала все красные светофоры. Прошлась 5 минут по красивой Красной, украшенный новогодним инсталляцией. Народу слишком много, но какая красота! И домой, довольная.