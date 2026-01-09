Previous
by natalytry
Подъём, приготовить вкуснейший завтрак, приготовить на обед тефтельки с пюрешкой. Приехал ко мне любимый, он сегодня машину в ремонт сдал, лифтанет ее. Доехали вместе до моей работы, и тут уже позвонили с сервиса – забирай, готово. Он пошёл туда аж пешком, с Генерала. Котик быстрые лапки))) У меня сегодня хороший день продаж, замечательные покупатели. А ещё неожиданное: ко мне отправили стажера, для экспресс-знакомства с нашей фирмой и магазином. Я справилась, это оригинальный опыт. Неожиданное доверие. Приехала домой, без сил, повалялась перед телевизором, умыться и спать.
9th January 2026

Nata

@natalytry
