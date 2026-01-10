Previous
ИИ рулит by natalytry
Сегодня очередной чудесный день!
На работе, продаж средне, стажер приходила. С Оксаной по видеосвязи поработали. Бонус за обучение пополам))
Кайфовала от возможностей ИИ, по промпту делала красоту.
Милый с работы заехал. Пообнимались, поболтали)))
Планировался приезд сына, и он даже дошел до остановки - но там что-то с графиком непонятное, маршрутки не было, они с Ирой вернулись обратно.
У Маши сегодня попросила её забрать с работы, а то у неё свидание, а она не успевает. Я за ней заехала, подбросила её, и потом до Алёны. Как и обещала – привезла жидкие гвозди и новые зелёные шторы (мне в интерьере они не нужны). Починила ей карниз. Шторы уже сама повесит.
10th January 2026 10th Jan 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
