Сегодня будет очень насыщенный день! Утром проснулась, и лежала делала для Катюши маленькое поздравительное видео в честь её дня рождения. Сделала несколько вариантов, но не доделала до конца, тут меня отвлекли кошки, а потом пошла готовить завтрак, а потом начала печь тортик в честь приезда гостей, в общем до конца не довела. Потом приехал милый, чудесно провели время. И тот звонит Катюша: я за запищала, поздравляю её с днём рождения. А она предложила прокатиться до Пла новки до храма, с мыслью окунуться в купель в честь своего дня рождения. Я поддержала! Милый поехал машину отдавать в автосервис, а я до Катюши. Забрала её, доехали до храма, прогулялись по территории. Там и лебеди в красивом озере, и лотосы-коробочки, и страусы!! Потом она окунулась в купели, а я не смогла. Максимум до колен спустилась в воду, дальше не могла. А Люба с Васей и Варей в это время уже едут ко мне!