Очень, очень мало спала, но дел на сегодня много, поэтому ранний подъём. Все ещё спят, а мы с Варюшей приготовили вкусный омлетик с гренками. Потом я быстро собралась и по школам пошла. Сегодня навалило много снега, неожиданно для Кубани. Мне Любашка дала свою прикольную синюю шубку-барашку, плюс моя классная кепка-барашек. Сходила в 63-ю школу, мне предварительно отказали. Пошла до 16, нужно туда прийти после двух, потому что олимпиада. Откопала машину, поехала в 45-ю: забирать документы. В первый приезд оказалось, что я забыла учебники. Позвонила сыну, приехала домой, он мне вынес учебники. Довезла, оказалось это не все. Я уже закипаю: настроение нервное, дороги все во льду, а мне тут приходится туда-сюда кататься. Выпила кофе с очень сладким круассаном, немного отпустило. Всё-таки довезла оставшиеся документы, и с третьего раза забрала документы на сына. Домой. Приготовить плов. Чуть-чуть передохнула, и снова в 63-ю. Там мне окончательно отказали, позвонила в 16-ю, мне мне озвучили список документов. Пойду завтра, а сегодня надо решать со справкой об проживании. Полвечера пыталась решить это вопрос, безуспешно обзванивала разные инстанции а в итоге оказалось, что это выдает наша старшая по подъезду. Она сама зашла попозже, мне отдала шаблон заявления и поставила печать. Вова днём ушел в гости к Степе, и в итоге остался с ночевкой. А я вечером проводила ребят, и поехали они в в долгую дорогу в ночь в снег… Дома лютый бардак, а у меня сил совсем нет. Лежала тряпочкой, досматривала сериал «Первокурсницы», общалась с девочками - с мамой, с Аленкой, с Машей. Поддержка от близких - бесценно. Поздно вечером позвонил БМ, переругались с ним - у него возникла «гениальная» идея увезти ребёнка в Сибирь . Наскандалилась и наплакалась. Но он меня не победит, не позволю.