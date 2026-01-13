Утром встала, поделилась с милым историей о вечернем общении с БМ, меня выслушали и поддержали, я выдохнула. В душ. Потом собралась и в школу новую. Оформила Вову, сдала документы секретарю, медикам отдала. В бухгалтерию ещё завтра зайти надо, оформить заявление по питанию. Школа большая, педагог молодая, в классе 28 человек. Домой, быстро переоделась. Хотела Вову сегодня отправить в школу, но перенесла на завтра. На работу чуть не опоздала - ужасный на дороге гололед. Как шикарно, что мне милый мой купил новую резину! Созвонилась с Вовиным педагогом, вроде очень адекватная. День прошел очень быстро, хоть и людей сегодня не было. Любимый устроил сюрприз: приехал, и забрал меня сначала в ресторан, в Дэда, потом в мртн. Просто супер! Очень вкусно покушали, я с таким кайфом угощала комплиментом от заведения – свежий испеченный хлеб, масло тёплое со специями , просто космос!!! А потом очень уютно и душевно вместе время провели. Не так феерично, как обычно, но иногда можно и так, поспокойнее)))