Апельсиновое настроение в КП

Подъём в 05:30 благодаря кошкам. Наушники в уши, аудиокнигу включить, и вперёд, миллион домашних дел! И стирки, и уборки. И в спальне своей сделала перестановку, кровать передвинула к стенке – так намного просторнее, мне нравится! Быстро собралась и до Маши. Она вчера наводила порядки в своих шкафах, сегодня мы едем к её родителям. Снова мне кучу приятностей: джинсы, кеды, пр. Доехали до родителей, немного заблудились в Кореновке. Сегодня солнечно и снежно. Дома у родителей нас накормили борщом, потом уточка вкусная, потом еще и кофе. Словно к своей маме приехала, столько заботы и внимания))) мне в машину кучу всяческих вкусности и для Маши и для меня даже. И я поехала обратно! Заехала в Красную площадь, хотела купить чёрный рюкзачок. Ничего не нашла, зато в Кальзедонии купила три пары клевых колготочек!! домой, думала что из последних сил – а в итоге ещё и дома вечером порядки наводила. Я молодец!