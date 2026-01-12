Ночью просыпалась, в тревоге: где милый? А он отписался, что машину завести не смог, остался спать на работе. Встала, вкусную кашку приготовила, вкусно позавтракала. Перевешивала в спальне картины. Стирка, уборка.

Забрала из ремонта ботинки для милого. И на работу!

Сегодня я впервые делаю инвентаризацию. На это ушел весь день, и то я не доделала! Ну ничего страшного, я же учусь. Был созвон с руководством: часть магазинов будет закрываться. С нового года сильно ужесточили порядок налогообложения для малого и среднего бизнеса. Невесело(((

Милый машинку починил, и после работы ко мне заехал!

Вечером после работы доехала до Маши, из моей машины все подняли наверх, что её родные отправляли. Напоила меня кофе, и я домой. Дома поставить хлебушек на утро, пообщаться с сыном, душ, спаааать…