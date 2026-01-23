На похороны к Елене Евгеньевне

Утром переделала всякие домашние дела. В том числе наконец-то починила кнопку на жилетке зимней, всего лишь сходила к нашему сапожнику – 100 руб. все готово! Собралась и в поминальный зал… по пути заехала купила очень красивые венок, сделали надпись от нашей семьи. Было много слез, но было так много света в этом прощании… Какой же она светлый восхитительный человек. Саша прилетел с Англии. Попрощались, сказали прощальное слово, поехали на кладбище. А потом я ребята отвезла в ресторан на обед, и сама тоже осталась. Общались, разговаривали, вспоминали всякое чудесное. Отвезла ребят домой на СНТ. Я приехала домой и полчасика поспала. А потом приготовила эскалопы вечером. Вкусные! Милый к нам заехал, но кушать не стал. Вова сегодня в станицу не поехал, зато замечательно душевно вечером пообщались. Про всё: про взросление, про сигареты и алкоголь, про понты, про социальные роли. Дополнительно убеждаюсь, что мои мысли и движения в сторону кадетки верные.