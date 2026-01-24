Водопады Руфабго и их ледяные слезы

Просто супер день! Утром рано встала, приготовила вкусный завтрак. Покушали с сыном, он собрался, я отвезла его на вокзал, и он уехал к станицу. Я домой, через ВБ. Быстро собралась, а там и Катя приехала – мы сегодня едем в горы! Просто суперпоездка: очень много общения, тёплого и хорошего, классная дорога, интересные остановки. Заезжали в Гавердовский святой источник. И фотографировались в полях заснеженных со стогами сена – теми самыми, с которыми мы осенью фотографировались))) И потом до водопадов Руфабго! Невероятно красиво: четыре водопада, снег кругом, но тепло, и дождь, что шёл весь день, почти прекратился. Ледяные наросты. Долгая и интересная прогулка. И домой! Приехала, забрала из квартиры комплект фотосвета, который уже давно на Ав продаю, и отвезла его на Немку – там ребята москвичи купили. Настроение огонь, самочувствие огонь, жизнь прекрасна!