Previous
by natalytry
Photo 2204

Размотало жестко, конкретно. Слезы слезы. Позавтракала, собралась, на трамвае до центра до Красной, там немного прогулялась, и домой. Кошкам забрала трек-пирамидку, они зависли и играют)))) Собралась и на работу. Написала большое сообщение милому, он с работы сорвался и приехал, со мной разговаривать. Что-то мне тяжко… с ним поговорила - стало легче… а еще он скатал забрал слэб-заготовку из платана, такой стол у меня будет красивый и уникальный…. Котик посыпал ступеньки солью, где я упала вчера. Приехала домой никакая. Включила сериал лёгкий и приятный. Соджу и вкусные бутербродики. Потом ползком в ванную, там перезагрузка тотальная… и спаааааать…
27th January 2026 27th Jan 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
603% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact