Previous
Прогулка by natalytry
Photo 2205

Прогулка

Утро чудесное: проснуться от объятий любимого. Проводить его на работу и снова уснуть… только уже в зале, на диванчике. Так выспалась, когда давно не высыпалась. И очень спокойное утро, без планов и списков. Спокойно пила вкуснейший кофе со вкусным завтраком. Валялась на диванчике под сериал… Такое удовольствие… Собралась и на работу. Сегодня ЯП. Пришло долгожданное тепло, настроение сразу поднимается! Прям радует, пахнет весной и озоном. На работе - тихонько, но продажи есть! Радует. Вечером душ, душевный сериал, спааать…
28th January 2026 28th Jan 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
604% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact