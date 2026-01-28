Прогулка

Утро чудесное: проснуться от объятий любимого. Проводить его на работу и снова уснуть… только уже в зале, на диванчике. Так выспалась, когда давно не высыпалась. И очень спокойное утро, без планов и списков. Спокойно пила вкуснейший кофе со вкусным завтраком. Валялась на диванчике под сериал… Такое удовольствие… Собралась и на работу. Сегодня ЯП. Пришло долгожданное тепло, настроение сразу поднимается! Прям радует, пахнет весной и озоном. На работе - тихонько, но продажи есть! Радует. Вечером душ, душевный сериал, спааать…