Previous
Мои сфинксы by natalytry
Photo 2207

Мои сфинксы

Кошки рано разбудили, а у меня единственный выходной, и выспаться не получилось. Сил что-то прям мало. С утра сходила в ВБ, отказалась от шкафчика зеркального в ванную, перезаказала. Позавтракали с сыном и поехали за одеждой. Купили куртку-бомбер, брючки школьные, футболку. Домой. Сил сегодня ноль… Поэтому весь день перед тв с сериалом. С небольшими перерывами на кушать. Ужин приготовила. Сын пришёл с учёбы. Милый приехал в гости, ненадолго, попил кофе и уехал. Сегодня хотели забрать шкаф для Вовы, но перенесли на воскресенье. Вечером сходила пешком до работы на КП, с Машей прогулялись немножко, ключи забрала. Яблочек вкусных купила и домой. Спа заплыв в душе, скрабы-маски. Перед сном массажер антицеллюлитный, и спать…
30th January 2026 30th Jan 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
604% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact