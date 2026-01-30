Мои сфинксы

Кошки рано разбудили, а у меня единственный выходной, и выспаться не получилось. Сил что-то прям мало. С утра сходила в ВБ, отказалась от шкафчика зеркального в ванную, перезаказала. Позавтракали с сыном и поехали за одеждой. Купили куртку-бомбер, брючки школьные, футболку. Домой. Сил сегодня ноль… Поэтому весь день перед тв с сериалом. С небольшими перерывами на кушать. Ужин приготовила. Сын пришёл с учёбы. Милый приехал в гости, ненадолго, попил кофе и уехал. Сегодня хотели забрать шкаф для Вовы, но перенесли на воскресенье. Вечером сходила пешком до работы на КП, с Машей прогулялись немножко, ключи забрала. Яблочек вкусных купила и домой. Спа заплыв в душе, скрабы-маски. Перед сном массажер антицеллюлитный, и спать…