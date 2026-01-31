Коврик для мыши

Опять какая-то беспокойная ночь, поспала не очень много. Встала без сил. Но приготовила вкусный завтрак, покушала, а потом приготовила в духовке обед – курочка с овощами запечённая. Навела порядки, и на работу. Сын сегодня идёт к степе в гости. Я успела до работы отправить по авито хлебницу. Разобрала заметки, немного убралась в машине. Доделала хвосты по пропущенным дням здесь, на сайте. Днём никого не было, к вечеру были покупатели. Но планируем сумму не сделала, эх. Чуть-чуть не хватило до выполнения плана. Вечером за сыном на дачи, и домой.