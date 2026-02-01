Очередной ранний подъём, раньше шести, мне уже тяжеловато. Накопилось уже усталость. Пошла печь вкусную шарлотку. Сходила на ВБ, забрала шкаф-зеркало в ванную комнату. Пришла домой, собрала. И меня накрыло какой-то лютый усталостью, бессилием. И такая же приехала на работу. Людей сегодня мало, но это и хорошо. Я никакая. Приехал милый, и минут 15 мне массаж головы делал… Немного отпустило…… день сложный… к концу рабочего дня немного полегчало…

Милый после работы должен меня забрать, поедем заберём шкаф-купе белый для сына, и привезём домой.