Прямо сейчас я…

Классно выспалась… Собралась и на общественный транспорт)))

Домашние дела, на работу. Сегодня холодно.

На работе долго сомневалась, делать ли инвентаризацию. Но милый подтолкнул, и сделала! Да, на это ушел весь день. Кое-как разобралась с не сходящимися моментами.

Милый заезжал ненадолго, забрал переноску для своего большого кота. У него вроде глаз помутнел, но, к счастью, у ветеринара выяснилось, что это ложная тревога. Я инвентаризацию доделала, забрала с Яна Машу, отдала ключи от КП. Дома кошки скинули два цветочных горшка, ещё и лужу в землю сделали. Пока все убрала… душ и выкл