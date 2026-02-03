Найди двух кошек

Сегодня выходной!!! А я ночью выыыыыспалась, боже какое счастье!!!! Наконец-то!!! Закрытая дверь от кошек плюс беруши. В отличном настроении встала, напекла блинов, вкууууусно нам с сыном. И пошли с ним собирать шкаф! Старый освободила от вещей, и передвинули. И…. полностью собрали новый белый!!! По видеоинструкции - Уииии!!! Какие ж мы молодцы 😍😍😍😍😍Вова в школу, а я в вб, за покупками, забрать казаки новые (они фантастические!!!), на куртке починить кнопку. Пришла домой, приготовила в мультиварке вкусный обед. И приехала Катя!!! Попили кофе, поболтали чудесно, она моих кошек дрессировала)))) а потом скорее в машину и к милому - мы к барберу его записали. Постригся, и до меня - поправил дверцы шкафа, который мы сегодня собрали, было немного криво. Напоила кофе, поговорили о маме, предлагает просто купить ей билет билеты на март и всё)))) ну, посмотрим. Передала блинчиков завтра на работу. Поговорила с сыном - у нас в новой школе первой конфликт с педагогом. Аудиокнигу в наушниках, и уборка. И вещи в шкаф разложила, и обувь перемыла. Горжусь собой! Какая молодец! Оч продуктивно сегодня!