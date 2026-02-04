Previous
Музей Фелицына by natalytry
Музей Фелицына

Подъём ранний, но не из-за кошек, по собственному желанию. Кайф! Хлеб поставила, кашку на завтра приготовила, стирка стирается. Духовку от Алёны засыпала всякими разными средствами, попробую привести ее в идеальное состояние (ну почти получилось). Достала швейную машинку, накопившееся пошила: Вове новые брюки укоротила, себе куртку чёрную починила. Три стирки. Днём полчаса перезагрузка, потом собралась и на трамвайчике до центра. А там я прогулялась по Красной, а потом пошла в музей Фелицына. Очень классно там погуляла, но поняла что с любимым куда интереснее ходить по музеям. Выпить кофе кофе вкусный с круассаном. И с кайфом домой. Приехала, приготовила вкуснейшее в духовке мясо по-французски. Поужинали с сыном, сходила до работы до КП, забрала ключи. Приехали люди, раскрутили и забрали у меня шкафы, комод и т.д. Ура!!! как в квартире свободно, просторно и радостно!!! Душ и спааать…
Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
