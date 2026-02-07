С братиком

Вчера легла поздно, сегодня выспалась. Приехал любимый, а я готовила яичницу с овощами и мяском. Пока его обнимала, лук сгорел)))) сковородку почистили, он ушел в магазин за колбаской. Пока он ходил, я сожгла вторую порцию лука🤣🤣 так что пришлось ему брать бразды правления в свои руки, и приготовить вкусный завтрак самостоятельно. Получилось!!! Естественно 😍Покушали вкусно, посмеялись, и он уехал в поля с кумом и Аленой, на полигон к Диме. В итоге они там застряли знатно, впервые он посадил свою машину! Ходили они пешком за трактором за 5 км. А я на работе. И сегодня +18. Днем в гости приходил Ваня из шиномонтажа, проболтали с ним больше 3 часов. А еще была сегодня одна чудесная покупательница, на 30 к. А я сделала зону товаров розово-красную к 14 февр. Увидела в интернете чудесное видео, ИИ, как сделать себя взрослой и себя маленькой, катающихся на карусели. Видео сделала, в статус выставила, шикарная обратная связь. Люба попросила тоже сделать, получилась тоже красота!!! Домой, зеленый пиджак забрать (классный!!!), искупаться, смотреть видео от любимого об их сумасшедшей поездке сегодня. Кайфовать, смеяться. Так люблю эту жизнь…