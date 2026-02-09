Previous
Next
В гончарной мастерской by natalytry
Photo 2224

В гончарной мастерской

Подъём, завтрак, приготовить вкусно мясо по-французски в духовке. Опять ночью выпал снег, надоело. Поставить хлебушек печься, две стирки. Настроение средненькое… Сын не приехал - потому что живот болит. Поехала в Леруа, давно уже надо было ! Плинтуса в коридор, обои, экран для батареи. Заехала в Березовый, купила сертификат в гончарную мастерскую. До станицы, в светофоре накупила всякого. К БМ, меня самсами накормили. Силы кончились… Уснула там. Пригрелась и уснула. БМ приготовил борщ, накормил, и мы к брату. У брата отлично пообщались, сынок поиграл с ребятами. Забрала хлебопечку, и в Краснодар. Состояние всё такое же было до того момента, пока не зашла в квартиру. А в спальне… Букет от любимого и записка… Боже, ну что за волшебник… как сразу исправляется настроение…
9th February 2026 9th Feb 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
611% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact