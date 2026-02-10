Previous
Развлекаемся, пока наши машинки чинят by natalytry
Photo 2225

Развлекаемся, пока наши машинки чинят

Утром приехал любимый, попили кофе, скатали забрали слэб снежного ясеня. Купил таблетки для Вовы (живот болит). Купил выключатель новый, поменял 2 штуки: в коридоре и в моей спальне. Повесил люстру красивую в моей спальне. Вова на учёбу. А мы чуть позже поехали в масломаркет, поменяли на обоих машинах масло. И еще тормозную жидкость. Ура!!!! Через азс и полный бак - вернуться домой, без сил поваляться. А потом шикарный спа-заплыв в ванной со скрабом, масками, музычкой… а потом… я залезла в интернет, нашла ненужную информацию. Словно холодной водой окатили, словно под дых ударили. В итоге долго не могла уснуть. Помогло письмо самой себе, чуть-чуть
10th February 2026 10th Feb 26

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
