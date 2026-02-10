Развлекаемся, пока наши машинки чинят

Утром приехал любимый, попили кофе, скатали забрали слэб снежного ясеня. Купил таблетки для Вовы (живот болит). Купил выключатель новый, поменял 2 штуки: в коридоре и в моей спальне. Повесил люстру красивую в моей спальне. Вова на учёбу. А мы чуть позже поехали в масломаркет, поменяли на обоих машинах масло. И еще тормозную жидкость. Ура!!!! Через азс и полный бак - вернуться домой, без сил поваляться. А потом шикарный спа-заплыв в ванной со скрабом, масками, музычкой… а потом… я залезла в интернет, нашла ненужную информацию. Словно холодной водой окатили, словно под дых ударили. В итоге долго не могла уснуть. Помогло письмо самой себе, чуть-чуть