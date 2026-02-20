Выспалась, подъём в отличном настроении. Приготовила завтрак и покушали. Повесила кошкам гамак на окно на балконе, что Маша подарила, прикольно получилось! Приготовила обед. Покрасила в белый крепления для цветочных полок. Собралась и на работу. Настроение огонь сегодня, сделала классное видео на песенку «Черти» - там мои фото и текст про тихий омут)))) потом у меня резко накрыло ощущением того, что в моей жизни происходит мало событий. Я написала Кате, предложила вечером сегодня прогуляться. И тут же спонтанно купила билет в театр на оперу Борис Годунов, завтра пойду, ура!!!! Сама! Потом разборки с телефонным тарифом сына: у него кучу денег улетел неизвестно куда, разбиралась с его звонками, с его оператором. Испугалась, что происходит что-то нехорошее, но, к счастью, все нормально! Но профилактическую беседу насчёт телефонных мошенничеств провела. И БМ дала задание на эту тему поговорить. После работы мы с Катюшей встретились, поехали ее машинку заправили, потом в городском саду погуляли. Купили вкуснейший кофе в «Зацепи Кофе», заказала Бамбл на грейпфрутом соке. На апельсиновом в горах ооооочень понравилось, на грейпфрутов - ну такое себе. Прогулялись по парку, потом до сквера Жукова, и там тоже погуляли, по Красной. В шикарном настроении домой. Вова ещё не спал, продублировала смысл беседы о безопасности в сети. Узнала много интересного: оказывается, уже не раз ему звонили телефонные мошенники, и он с достоинством выходил из этих ситуаций))) удивительный ребёнок, господи, спасибо за его разум.